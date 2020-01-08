Слуцкий призвал не допустить использования авиакатастрофы в Иране в политических целях

"Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии", - написал он в своем канале в мессенджере Telegram, добавив, что нужно дождаться итогов расследования.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек, все они погибли.