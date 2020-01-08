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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Слуцкий призвал не допустить использования авиакатастрофы в Иране в политических целях

Нужно дождаться итогов расследования, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не допустить использования катастрофы Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране в политических целях.

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"Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии", - написал он в своем канале в мессенджере Telegram, добавив, что нужно дождаться итогов расследования.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек, все они погибли.

Теги
УкраинаИранСлуцкий, Леонид ЭдуардовичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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