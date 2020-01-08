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Политолог отметил "особенно важный" стратегический характер визита Путина в Сирию

Москва намерена указать, что поддерживает стратегию иранского генерала Касема Сулеймани, считает Тиберио Грациани

РИМ, 8 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Визит президента РФ Владимира Путина в Сирию после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани носит особенно важный стратегический характер. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани.

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"Москва намерена указать, что поддерживает стратегию иранского генерала в Сирии. Эта стратегия в сочетании с действиями РФ и президента [арабской республики] Башара Асада позволила вернуть суверенитет сирийскому государству. Полагаю, что этот визит - первый из целого ряда поездок, которые будут иметь своей целью оценку ситуации для выработки военных, дипломатических и экономических мер, направленных на стабилизацию в регионе, в том числе после убийства Сулеймани", - сказал эксперт.

Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных сирийских регионах. Позднее состоялись двусторонние переговоры. После этого президенты осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Затем кортеж Путина переехал к православной церкви святой Девы Марии, где российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это. В ночь на 8 января иранские силы нанесли удары по двум американским базам в Ираке.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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