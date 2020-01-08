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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Путин выразил соболезнования Зеленскому и Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - говорится в телеграмме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИранРоссияЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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