Путин выразил соболезнования Зеленскому и Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате авиакатастрофы. "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - говорится в телеграмме.