В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ведет работу в межведомственном формате по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке. Об этом заявили в среду ТАСС в российском дипведомстве.

"В межведомственном формате ведется проработка этого вопроса", - сообщили в российском дипведомстве, отвечая на просьбу прокомментировать поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе.

Ранее пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов сообщил о поручении вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".