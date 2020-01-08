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Песков: убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита Меркель в Россию

Нет никакой связи, констатировал пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Нет никакой связи", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стало ли убийство Сулеймани причиной предстоящего приезда в Россию Меркель.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, канцлер ФРГ по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Планируется, что во время переговоров будут обсуждаться актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. Еще одной темой должна стать проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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