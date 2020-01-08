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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Эскалация на Ближнем Востоке, о которой предупреждала Россия, набирает обороты, отметила дипломат

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали, - это эскалация ситуации, - сказала Захарова. - Сейчас очередной виток напряженности, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику".

По словам дипломата очередной виток напряженности в регионе произошел из-за того, что накопилась критическая масса противоречий.

"В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты, а именно эскалация", - резюмировала она.

"Интересный момент"

Она заявила, что Вашингтон задержал работу над заявлением СБ ООН с осуждением атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря до того, как был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

"Интересный момент. После того как было совершено нападение и совершены агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявления с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был ими же нанесен удар по аэропорту Багдада", - сказал она.

Ранее постпредство США при ООН обвинило Россию и Китай в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке и "подрыве доверия к Совету Безопасности". В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.

Теги
СШАИранИракЗахарова, Мария ВладимировнаОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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