Лавров: Россия и Турция обсудили неправомерные действия США в ближневосточном регионе

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили действия США в отношении иранских граждан на территории Ирака, в том числе убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Стамбуле.

"Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани", - сказал он.

Путин и Эрдоган в совместном заявлении по итогам переговоров в Стамбуле подтвердили решимость наращивать сотрудничество во всех областях, добавил Лавров.

"Состоялись интенсивные двусторонние переговоры между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики. По итогам принято совместное заявление, которое в самые ближайшие минуты будет распространено, - сказал он. - Отмечу некоторые моменты из этого документа. Президенты подтвердили твердую решимость всемерно развивать и укреплять двустороннее партнерство во всех областях".

Ранее Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток". Официальная церемония ввода в эксплуатацию этого объекта состоялась в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле.

Путин и Эрдоган также высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива исключительно мирными методами. "В связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами, в соответствии с нормами международного права", - сказал глава МИД РФ.