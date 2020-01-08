Лавров: Путин и Эрдоган согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган придерживаются единой позиции по вопросу нормализации ситуации в Ливии. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров Путина и Эрдогана.

"Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответсвии с решениями Совета Безопасности ООН. Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам: немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с ноля часов воскресенья (12 января), то есть в ночь с субботы на воскресенье", - сказал Лавров.

Путин и Эрдоган поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию. "Выражена готовность содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования. Президенты России и Турции выступают в пользу того, чтобы процесс был инклюзивный как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии, - сказал он. - Министрам иностранных дел двух стран, министрам обороны России и Турции поручено в ближайшие дни продолжить контакты для того, чтобы продвигать изложенные подходы по ливийскому кризису".

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.