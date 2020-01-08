Лавров: Россия и Турция условились продолжить борьбу с терроризмом во всех формах в Сирии

СТАМБУЛ, 8 января/ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении по итогам прошедших в среду переговоров подчеркнули необходимость продолжения борьбы со всеми проявлениями терроризма в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в среду по итогам встречи в Стамбуле.

"По Сирии президенты выразили решимость добиваться урегулирования сирийского кризиса во всех его аспектах в соответствии с документами, которые принимались в рамках астанинского процесса, и особенно подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в соответствии с меморандумами от октября 2018 года и ноября 2019 года", - сказал Лавров.