Эксперт: призыву Путина и Эрдогана по Ливии необходима поддержка и других игроков

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Призыв президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана к сторонам конфликта в Ливии остановить боевые действия должны поддержать и другие влиятельные игроки, это позволит достичь деэскалации. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Хорошо, что удалось каким-то образом договориться. Это снижает риски российско-турецкого противостояния вокруг Ливии или даже в самой Ливии, - сказал он. - Это может стать первым шагом к какому-то более широкому, многостороннему пониманию ситуации. Сейчас, по логике, каждая из сторон должна начать работать со своими партнерами или с теми, кто занимает близкие к ней позиции. Турция могла бы начать работу с ОАЭ или подключать итальянцев. Россия могла бы провести какие-то консультации с Францией и Германией".

"Рычагов, которые позволили бы добиться перемирия в руках Москвы и Анкары, на данный момент нет. Это соглашение каким-то образом надо распространять на других игроков, которые имеют определенное влияние на стороны конфликта, - продолжил эксперт. - Нельзя говорить о ливийском урегулировании без какого-то вовлечения хотя бы ОАЭ, не говоря уже о стоящих за ними саудитов и так далее".

Как отметил Кортунов, необходимо расширить состав участников консультационного процесса по Ливии, это могло бы привести к определенной деэскалации. Но полное прекращение боевых действий, по мнению аналитика, сейчас маловероятно, так как в Ливии, помимо Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временного кабинета Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, "очень много автономных и полуавтономных группировок".

Несмотря на достижения взаимопонимания между Москвой и Анкарой, вопрос турецкого военного участия в ливийском конфликте не снимается с повестки дня, добавил он. "Эта угроза адресована не столько Москве, сколько другим силам, которые противостоят турецкой позиции в Ливии", - заметил Кортунов. В числе этих сил - Египет, ряд стран Европы и Персидского залива, "в определенной степени США", так как, по мнению ряда политиков в Турции, именно эти игроки пытаются подорвать позиции Анкары в Средиземноморье, обратил внимание глава РСМД.

По итогам переговоров в Стамбуле в среду Путин и Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года.