Слуцкий считает, что Трамп пытается вернуть ситуацию с Ираном в политическую плоскость

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, не став в своем выступлении анонсировать военные шаги в отношении Ирана, стремится вернуть ситуацию в политическую плоскость и избежать эскалации. Такое мнение в среду журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Одна хорошая новость в обращении президента Трампа - войны не будет. Трамп был вынужден "откатить назад", если позволите, возвращая ситуацию в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня", - сказал депутат.

По его мнению, позиция американского лидера "может быть связана как с протестами внутри США", в том числе со стороны его политических оппонентов, "так и с резкой реакцией мирового сообщества".

"Отдав приказ на варварскую ликвидацию генерала Сулеймани, Белый дом переступил черту. Обстановка в регионе накалилась до предела. Теперь Трамп пытается балансировать, чтобы избежать дальнейшей эскалации, способной привести к настоящему взрыву", - продолжил Слуцкий. Он заметил, что "Иран войны не хочет, США также, слава богу, не готовы доводить до этого дело".

"Но есть и здоровый пессимизм: мы неоднократно видели, что успокаивающая риторика США, будь то президент либо Госдепартамент, к сожалению, расходилась с последующими действиями. Надеюсь, что в этот раз Трамп останется верен своим словам", - резюмировал глава комитета.