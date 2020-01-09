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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Жириновский считает, что Ирану надо закупить российские зенитные системы

Лидер ЛДПР считает, что Ирану следует заключить с Россией соглашение о военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ирану следовало бы заключить с Россией соглашение о военно-техническом сотрудничестве, закупить российские зенитные ракетные системы и пригласить корабли Военно-морского флота РФ.

Выступая в четверг на пресс-конференции, глава ЛДПР заявил, что Генштабу РФ следует "предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел ничего бросить в сторону Ирана". Жириновский отметил, что системы С-400 и С-500 могут "закрыть все небо над Ираном". "Пусть пригласят наш Военно-морской флот - никто не подойдет к берегам Ирана", - добавил политик.

"Я предлагал руководству Ирана - закупите наши более мощные системы ПРО, С-400, С-500, - продолжил Жириновский. - Откройте базы военные, как в Сирии, военно-воздушную, военно-морскую, сухопутную. Ничего же не делают". Он подчеркнул, что такие действия будут направлены исключительно на защиту исламской республики. "А как мы поможем из Москвы вам? Британские подлодки всплывут - а наши где?" - спросил политик, признав, что убедить Иран очень сложно.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Россия подписала контракты на поставку этих систем с Китаем, Турцией, Индией. В 2019 году Россия досрочно выполнила поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, сообщил Рособоронэкспорте. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", что Индия уже проавансировала контракт по поставкам С-400, поставки в Индию займут 18-19 месяцев.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
ИранРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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