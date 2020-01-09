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Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на 15-16 января

Визит должен был состояться 12-13 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ташкент перенесен с 12-13 января на 15-16 января. Как указали в МИД РФ, новые сроки визита были согласованы в четверг во время телефонного разговора Лаврова с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 года официального визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 года", - сообщили в российском дипведомстве.

Там указали, что стороны во время беседы обменялись также мнениями по актуальным мировым проблемам.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссия
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