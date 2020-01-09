Небензя призвал к немедленной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

ООН, 9 января. /ТАСС/. Россия призывает к немедленному снижению напряженности на Ближнем Востоке, где риск конфликта сейчас слишком велик. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности, посвященных соблюдению Устава всемирной организации.

"В результате все нарастающей конфронтации регион, да и весь мир оказался на грани конфликта, последствия которого непредсказуемы, - сказал он. - Мы призываем к немедленной деэскалации".

"Риск конфликта слишком велик, а цена слишком высока", - предупредил дипломат.

"Неурегулированность палестино-израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Афганистане, убийство лидера Ливии [Муаммара Каддафи] и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране - вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка", - отметил он. "Квинтэссенцией всех этих печальных тенденций стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного СБ ООН и имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения", - добавил Небензя.