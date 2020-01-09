МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 [мск] 9 января 2020 г. в идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня", - сказал он.

По словам Боренкова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации продолжались нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано 16 обстрелов.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Барагити провинции Алеппо; Эль-Арейм, Калаат-Марза, Ардаш-Даг, Сараф провинции Латакия; Эт-Тах, Джарданаз, Маканис-эд-Дувайри, Телль-Кальба, Суккория, Барса, Хальбан провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука провинции Хама", - сказал он, призвав командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Боренков добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по одному маршруту.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Месмия провинции Дераа, в ходе которой нуждающимся было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,213 тонны. В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Эль-Камышлы провинции Хасеке медицинские специалисты Минобороны России оказали медицинскую помощь 236 сирийским гражданам.