{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

Режим действует с 14:00 мск 9 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Режим прекращения огня введен в идлибской зоне деэскалации в Сирии с 14:00 мск в четверг в соответствии с договоренностями с турецкой стороной, сообщил журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 [мск] 9 января 2020 г. в идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня", - сказал он.

По словам Боренкова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации продолжались нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано 16 обстрелов.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Барагити провинции Алеппо; Эль-Арейм, Калаат-Марза, Ардаш-Даг, Сараф провинции Латакия; Эт-Тах, Джарданаз, Маканис-эд-Дувайри, Телль-Кальба, Суккория, Барса, Хальбан провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука провинции Хама", - сказал он, призвав командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Боренков добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по одному маршруту.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Месмия провинции Дераа, в ходе которой нуждающимся было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,213 тонны. В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Эль-Камышлы провинции Хасеке медицинские специалисты Минобороны России оказали медицинскую помощь 236 сирийским гражданам.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Неверов назвал вопиющим цинизмом резолюцию польского Сейма о Второй мировой
Вице-спикер Госдумы считает резолюцию неуважением к вердикту Нюрнбергского трибунала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС