Неверов назвал вопиющим цинизмом резолюцию польского Сейма о Второй мировой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Резолюция Сейма Польши с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны является проявлением вопиющего цинизма. Об этом заявил в четверг ТАСС вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Это вопиющий цинизм и ужасающая попытка переписать историю с игнорированием данных исторических источников", - сказал политик.

По мнению руководителя парламентского большинства, такие политические заявления, сделанные в год 75-летия Победы над фашизмом, идеологией которого было разделение людей по расовому признаку с последующим уничтожением, являются "преступлением в отношении жертв фашизма и тех, кто воевал с этим злом". "Это неуважение, в том числе к памяти тех, кто был замучен в концлагерях, которые освобождали советские войска, к вердикту Нюрнбергского трибунала, - считает Неверов.

В принятой резолюции депутаты Сейма выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.

Резолюция Сейма была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши". Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.