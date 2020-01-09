Слуцкий: сейм Польши пытается прикрыть заигрывания своих политиков с нацистами в прошлом

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сейм Польши, принимая резолюцию с протестом против якобы манипулирования историческими фактами со стороны РФ, пытается "перевалить с больной головы на здоровую" и прикрыть заигрывания своих государственных деятелей прошлого с нацистами. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Резолюция Сейма Польши не выдерживает критики. Польские законодатели заявляют о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны. Где учили истории этих людей? Для них что-то значат решения Нюрнбергского трибунала?" - сказал Слуцкий, подчеркнув, что "поставить на одну доску фашистов и борцов с коричневой чумой - редкий цинизм, переходящий в кощунство".

"При этом резолюция Сейма призывает "не перевирать и не фальсифицировать историю". Парламентарии Польши хорошо усвоили известный вашингтонский прием "перевалить с больной головы на здоровую" и обвиняют других в том, в чем немало сами преуспели", - продолжил Слуцкий. По его словам, "подобными резолюциями парламент страны пытается прикрыть постыдные слова и поступки собственных государственных деятелей прошлого, реабилитировать их заигрывания с нацистским режимом".

В четверг польский Сейм принял резолюцию, в которой депутаты выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента, "Сейм Польши осуждает провокационные и не соответствующие правде высказывания представителей высших органов власти РФ, пытающихся возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".

Как утверждают польские депутаты, к войне привели действия Германии и Советского Союза. Принятый документ не влечет за собой никаких последствий и носит декларативный характер.