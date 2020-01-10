{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Госдума не будет проводить заседание в день послания Путина Федеральному собранию

Послание состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдума не будет проводить пленарное заседание 15 января, так как в этот день состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Проект соответствующего постановления в пятницу был размещен в думской электронной базе.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 15 января 2020 года", - говорится в документе, инициатором которого выступил комитет по контролю и регламенту. Постановление должно быть рассмотрено на заседании Госдумы 14 января.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
МИД России рассчитывает на стабилизацию в Абхазии путем мирного диалога сторон
В дипведомстве заявили, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС