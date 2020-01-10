Госдума не будет проводить заседание в день послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдума не будет проводить пленарное заседание 15 января, так как в этот день состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Проект соответствующего постановления в пятницу был размещен в думской электронной базе.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 15 января 2020 года", - говорится в документе, инициатором которого выступил комитет по контролю и регламенту. Постановление должно быть рассмотрено на заседании Госдумы 14 января.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".