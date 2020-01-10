Эксперт: США смогут развернуть ракеты дальностью 2500 км на Тихом океане через пять лет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Армия США в течение четырех-пяти лет сможет развернуть на островах в Тихом океане подразделения, оснащенные высокоточными ракетами наземного базирования с дальностью стрельбы до 2500 км. Сейчас подобные ракеты находятся на начальной стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщил в пятницу ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы США намерены создать специализированное подразделение для противодействия России и Китаю, предположительно, на островах к востоку от Филиппин и Тайваня (КНР). Оно будет обладать возможностью запуска высокоточных ракет большой дальности, в частности гиперзвуковых, для поражения наземных и морских целей.

По мнению Мураховского, речь идет о разработке ракет наземного базирования с дальностью стрельбы до 2500 км. "Сейчас американцы финансируют создание, имею в виду именно сухопутное базирование, ракеты средней дальности по заказу армии США. Она планируется дальностью порядка 2250-2500 км <…> НИОКР в начальной стадии, поэтому я думаю четыре-пять лет до момента развертывания минимум пройдет", - сказал эксперт.

"Нацеленность этого вооружения [будет] прежде всего на Китай, на его сдерживание, но так или иначе, хотя бы косвенно, конечно, по дальности с некоторых районов они могут и нас доставать. Если, например, в Южной Корее разместят, то понятно, наш Дальний Восток попадает. Если в Японии, то тоже, смотря где. Если на северных островах Тихого океана, то тоже существенный наш кусок попадает", - подчеркнул он.

Он добавил, что в ответ Россия может создать собственные ракеты на основе задела по комплексам "Пионер" и "Ока", ликвидированным в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Сроки [у американцев] - четыре-пять лет, мы за это время можем тоже рабочее изделие создать. Даже раньше, потому что в отличие от американцев у нас научно-технический задел в этой категории посильнее будет", - отметил Мураховский.

Кроме того, Россия может разместить в угрожаемых районах такие системы ПВО/ПРО, как С-300В4, С-400 и в перспективе, С-500. Также эксперт не исключил появление версии гиперзвуковой ракеты "Циркон" с дальностью стрельбы, достаточной для поражения стартовых позиций американских комплексов.