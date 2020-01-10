Посол РФ заявил, что приоритеты политики Ватикана и России во многом совпадают

РИМ, 10 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Приоритеты и направления внешнеполитического курса России и Ватикана во многом совпадают. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в пятницу посол РФ при Святом престоле Александр Авдеев, комментируя состоявшуюся в четверг встречу Папы Римского Франциска с дипломатическим корпусом.

"Выступление Папы Франциска еще раз продемонстрировало, что внешнеполитические приоритеты Ватикана как государства направлены на укрепление мира, сотрудничества, снижение напряженности в горячих точках. Франциск подчеркнул, что инструментом для достижения этих целей должен быть полноправный и полноценный диалог - средство цивилизованного решения проблем. Он высказал актуальные мысли о примате международного права, борьбе с бедностью и защите окружающей среды. Его тезисы о необходимости диалога отражают прежде всего озабоченность обстановкой в Сирии и вокруг Ирана, а также обострением ирано-американских отношений", - рассказал дипломат.

"Изложенные Папой задачи и выводы выделялись недавно на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Ватикан в июле прошлого года. Многие наши внешнеполитические аспекты совпадают", - отметил он. Авдеев добавил, что в ходе личного разговора Франциск "передал самые теплые поздравления и пожелания успехов президенту Путину".

По мнению дипломата, в отношении ситуации на Ближнем Востоке в Ватикане "звучит голос тревоги". "Параллельно Папа говорил о других конфликтах, не называя их, но было ясно, что речь идет о Ливии. Понтифик указывал, что ставится под сомнение, хотя и не называл кем, но было ясно кем, примат международного права. Он особенно выделял необходимость решения общечеловеческих проблем, таких как защита окружающей среды, что ложится в контекст недавнего синода, посвященного ситуации в Амазонии. И традиционно важная для Папы тема - это борьба с бедностью", - заключил Авдеев.