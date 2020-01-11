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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Косачев: инцидент со сбитым Ираном лайнером после расследования должен быть исчерпан

По словам сенатора, признание ошибки достойно того, чтобы быть принятым
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что инцидент со сбитым украинским самолетом должен быть закрыт после признания ошибки Ираном и в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных.

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"Происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку. И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты", - сказал Косачев журналистам в субботу.

По его словам, признание ошибки и выражение сожаления достойно того, чтобы быть принятым. "Главное - деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением", - подчеркнул сенатор.

Косачев также призвал западные СМИ прекратить "к месту и не к месту вставлять [то, что самолет] "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой". "Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно", - сказал глава международного комитета СФ.

Ранее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичИранРоссияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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