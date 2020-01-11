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Аксенов обещает крымским чиновникам в 2020 году круглосуточную работу без поездок к морю

Глава региона намерен таким образом добиться от чиновников выполнения плана по реализации национальных проектов и требований по уборке территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Чиновники в Крыму должны настроиться на каждодневную и круглосуточную работу в 2020 году без выходных и поездок к морю, если не будут выполняться требования по уборке территорий и реализации национальных проектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в субботу на совещании о ходе реализации национальных проектов в регионе, передает корреспондент ТАСС.

В документах совещания говорится, что общий объем финансирования региональных проектов в Крыму, которые являются составной частью нацпроектов, в 2019 году составил 11,7 млрд рублей. Исполнение, по состоянию на 1 января 2020 года, составило 90,2% от плана.

"Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем, я найду, как измором взять. В 12 часов и в 16 часов, чтобы на море не могли смыться. Все будет по-новому, чтобы вообще никуда [чиновники] уехать не могли. В воскресенье будут стены Совмина, родного, администраций ваших, будем бороться с проблемами, но результата добьемся. 2020 год должен быть годом взятых на себя обязательств. Уговор дороже денег. Слово дали - выполняем", - сказал Аксенов.

Все члены правительства Крыма в сентябре 2019 года после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения нового состава кабинета. В октябре глава региона в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом Совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование.

О нацпроектах

Республика Крым участвует в реализации 11 нацпроектов, кроме проекта "Наука". Общий объем финансирования составляет более 83 млрд рублей (в том числе федеральный бюджет - 50 млрд рублей, бюджет Республики Крым - 31,8 млрд рублей, внебюджетные источники - 1,2 млрд рублей). На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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