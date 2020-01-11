Слуцкий: всем сторонам следует сделать выводы из ситуации со сбитым в Иране лайнером

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вопрос о причинах гибели украинского самолета в Иране с политической точки зрения нужно считать закрытым, а всем сторонам сделать выводы из этого трагического инцидента. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Страшная катастрофа с украинским Boeing в небе над Тегераном стала следствием трагической ошибки, которую открыто и честно на самом высоком уровне признал Иран. Президент Хасан Роухани пообещал довести до конца расследование авиакатастрофы и привлечь виновных к ответственности. Точки над i расставлены, вопрос с политической точки зрения надо закрыть", - сказал он.

При этом, заметил глава комитета, "следует понимать, что первопричиной рокового инцидента послужило внешнее вмешательство в дела региона". "А если говорить точнее - действия США, спровоцировавшие пропорциональный ответ Ирана. Надеемся, что все сделают выводы", - резюмировал Слуцкий.