Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби ливийскую проблематику

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопросы, касающиеся ситуации в Ливии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта", - отметили в пресс-службе.

2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. 5 января Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.