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Путин обсудил по телефону ливийскую проблематику с эмиром Катара

Стороны выразили мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани обсудил вопросы, связанные с ситуацией в Ливии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливии с учетом российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле. Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта", - отметили в пресс-службе.

2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКатарТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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