Эксперт: Иран поступил разумно, признав ужасную ошибку с самолетом

"Мне кажется, что иранские власти поступили очень разумно, - сказал он. - Иранцы, видимо, когда выяснили все обстоятельства дела, приняли такое решение. Оно достаточно мудрое, потому что это такой цивилизованный подход к делу - признать свою ошибку и принести извинения".

"Хотя нас даже наши некоторые военные эксперты долго убеждали - в течение трех дней, пока Иран хранил молчание, что это невозможно, что ракеты где-то располагались очень далеко, и что якобы никак не могли они сбить. Оказывается, что все это были неправильные оценки, и сами иранцы признали [факт]", - сказал он. Эксперт отметил, что в Иране решения принимаются сложно - "такая исламская демократия, когда не один человек принимает своевольное решение, а они тщательно продумываются". Аналитик предположил, что принятие такого решения спустя три дня может быть связано с выяснением всех обстоятельств трагедии.

При этом Наумкин заметил, что случившееся является очень странным, учитывая факт, что в Иране достаточно развита система оповещения, и что это был регулярный рейс. "Мы пока деталей не знаем. Я надеюсь, что в ближайшее время услышим более подробное объяснение", - сказал аналитик.

Подсказали дружественные страны

По словам эксперта, несмотря на признание Ираном ошибки, осадок остался из-за того, что информация о запуске ракет появилась ранее на Западе. Признать факт ошибки, по мнению эксперта, могли подсказать и дружественные Тегерану государства.

"Тем не менее, осадок остался, потому что на Западе появилась информация сначала о наличии данных о запуске ракет "земля - воздух". Понятно, что космическая разведка, разведка со спутников, которая есть у всех развитых государств, не могла пройти мимо такого запуска, скрыть это в общем-то невозможно, - сказал он. - Я думаю, что, может быть, и дружественные Ирану государства тоже подсказали, что, поскольку такая информация имеется, ее не скрыть, то надо признавать. Трудно сейчас сказать, как было дело. Ясно, что некоторый осадок останется, но иранцы поступили очень разумно, они признали свою вину, признали, что это человеческая ошибка".

Эксперт предположил, что теперь к Ирану последует требование о выплате компенсации. "Она может быть очень большой, потому что много жертв и жертвы в том числе и среди западных граждан - граждан Канады и других государств", - сказал он. Власти этих стран "естественно, будут осуждать Иран и требовать материальной компенсации", но больше ничего не последует. "За такие акции возмездия не бывает, потому что от человеческой ошибки никто не застрахован", - сказал он.

Главное, чтобы никто не мог обвинить Иран в преднамеренных действиях, считает Наумкин. "Но я лично не вижу даже никакой логики в том, чтобы преднамеренно можно было взять и сбить гражданский самолет со своими собственными гражданами и гражданами других государств, понимая ту серьезную цену, которую пришлось бы за это заплатить, - сказал он. - Совершенно очевидно, или во всяком случае на 95%, что это непреднамеренная акция. И в этом случае речь может идти только о некоторых репутационных потерях и о материальной компенсации, больше ни о чем".

Санкции США не последуют

Отвечая на вопрос, могут ли США и за это ввести санкции в отношении Тегерана, эксперт усомнился, что "можно ввести еще какие-то санкции, кроме тех, и так безумно суровых, которые американцы уже ввели".

"Напротив, мне кажется, когда [президент США Дональд] Трамп уже сказал, еще до того, как [иранцы] признали [ошибку], что речь может идти об ошибке, скорее, человеческой, я думаю, что это сигнал, что, во всяком случае, Белый дом не склонен нагнетать обстановку", - сказал эксперт, допустив, что в Конгрессе могут появиться какие-то голоса среди антииранского лобби, чтобы "еще дальше продолжать наказывать Иран, но наказывать его уже больше некуда".

По словам эксперта, гражданские самолеты будут остерегаться летать в ближневосточном регионе. "Я думаю, что сейчас в этом регионе летать опасно. И даже у нас, как известно, принято решение рекомендовать воздерживаться, проявлять осторожность, вообще не летать над этим пространством", - заключил эксперт.