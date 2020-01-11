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Умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

Ему было 76 лет

ЦХИНВАЛ, 11 января. /ТАСС/. Первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, возглавлявший дипмиссию около девяти лет (2008-2017), умер в Москве, сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике.

"Посольство Российской Федерации в Республике Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает, что 11 января 2020 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008-2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев", - сказали в посольстве.

В посольстве уточнили, что Каргиев умер в Москве в субботу, прощание пройдет в понедельник.

Каргиев родился 22 августа 1944 года в городе Дзауджикау Северо-Осетинской АССР (ныне - Владикавказ). С 1994 года работал в Министерстве иностранных дел РФ. С сентября 2007 года по октябрь 2008 года - главный советник Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, который курирует Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию. С 25 октября 2008 года по 23 мая 2017 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия. Стал первым российским послом в этой стране после признания ее независимости РФ 26 августа 2008 года.

Теги
РоссияЮжная Осетия
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