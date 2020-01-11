Путин заявил, что возможные наемники из России в Ливии не представляют интересы Москвы

"Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что большое количество наемников переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии.

При этом Путин заявил, что если в Ливии и есть граждане РФ в качестве наемников, они не представляют интересы российского государства.

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал президент РФ.

"Мы с господином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом тоже об этом [наемниках, попадающих в Ливию из Идлиба] говорили. Мы надеемся, что после нашей договоренности - исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии - прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул российский лидер.

Международная конференция по Ливии

Президент России поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.

"Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное - ее решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами", - сказал президент РФ.

По его словам, "некоторые вещи надо еще доработать", однако это было бы "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения" негативных тенденций в Ливии. Путин заключил, что такая конференция позволила бы "положить начало постепенному мирному урегулированию" в этой стране политическими средствами.