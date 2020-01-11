Путин заявил, что возможные наемники из России в Ливии не представляют интересы Москвы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что большое количество наемников переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии.
"Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
По его оценке, "это очень опасный процесс".
При этом Путин заявил, что если в Ливии и есть граждане РФ в качестве наемников, они не представляют интересы российского государства.
"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал президент РФ.
"Мы с господином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом тоже об этом [наемниках, попадающих в Ливию из Идлиба] говорили. Мы надеемся, что после нашей договоренности - исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии - прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул российский лидер.
Международная конференция по Ливии
Президент России поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.
"Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное - ее решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами", - сказал президент РФ.
По его словам, "некоторые вещи надо еще доработать", однако это было бы "очень хорошим шагом в правильном направлении с целью предотвращения" негативных тенденций в Ливии. Путин заключил, что такая конференция позволила бы "положить начало постепенному мирному урегулированию" в этой стране политическими средствами.
Путин, в частности, обсудил с Меркель ситуацию в Ливии, которая подрывает стабильность в регионе и имеет негативную проекцию на Европу.
"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют. Все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, но и имеет негативную проекцию на Европу - имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - сказал Путин по итогам переговоров с Меркель.
Прекращение огня
Президент России также подчеркнул: "Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара и Правительством национального согласия господина Сараджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов".
По словам Путина, именно на достижение этих целей направлено принятое на днях Россией и Турцией совместное заявление с призывом к противоборствующим сторонам в Ливии прекратить боевые действия, начиная с полуночи 12 января.
"Я о работе в Стамбуле подробно проинформировал федерального канцлера", - добавил он.
Президент рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня.
"Я очень рассчитываю, что сегодня через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия. Затем мы хотели бы провести с ними дополнительные консультации", - сказал Путин.