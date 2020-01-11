Путин: минские соглашения остаются единственной основой для урегулирования на Украине

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель урегулирование украинского кризиса. По словам президента РФ, Берлин согласен, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования на Украине.

"Северный поток - 2" и ситуация в Иране. Заявления Путина и Меркель на пресс-конференции

"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.

"Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию", - подчеркнул Путин.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях", - добавил он.