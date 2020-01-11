"Северный поток - 2" и ситуация в Иране. Заявления Путина и Меркель на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по итогам которых они дали совместную конференцию. Лидеры ответили на вопросы о "Северном потоке - 2", урегулировании в Ливии и ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

ТАСС собрал основные заявления, сделанные Путином и Меркель.

О "Северном потоке - 2" и экономических отношениях

Меркель заявила, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, нацеленные в том числе на участников "Северного потока - 2". По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

Путин не сомневается, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно и газопровод заработает. При этом он признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев.

Путин надеется, что газопровод заработает до конца 2020 года или в первом квартале следующего.

Меркель отметила, что Берлин и Москва поддерживают активно поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции.

О ситуации в Ливии

Путин заявил, что если в Ливии и присутствуют наемники из РФ, то они не представляют интересы российского государства и не получают от него денег.

Путин рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.

Российский лидер также обеспокоен тем, что большое количество наемников переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. По его оценке, "это очень опасный процесс".

Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.

Президент РФ отметил, что ситуация в Ливии подрывает стабильность в регионе и имеет негативную проекцию на Европу.

Об Иране

Германия и Россия убеждены в необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). "Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить", - сказала Меркель.

Говоря о катастрофе c украинским Boeing, Меркель назвала признание Ираном обстрела лайнера "важным шагом". Она назвала произошедшее "драматическим событием".

О ситуации на Ближнем Востоке

Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе это обернется катастрофой для всего мира. По его мнению, это приведет, в частности, к новым масштабным потокам беженцев, причем не только в Европу, но и в другие регионы. "Это просто гуманитарная будет катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа. Потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", - заявил президент РФ.

О кризисе на Украине

Как отметил Путин, и Россия, и Германия согласны с тем, что "минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины".

Об урегулировании в Сирии