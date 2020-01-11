"Северный поток - 2" и ситуация в Иране. Заявления Путина и Меркель на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по итогам которых они дали совместную конференцию. Лидеры ответили на вопросы о "Северном потоке - 2", урегулировании в Ливии и ситуации вокруг иранской ядерной сделки.
ТАСС собрал основные заявления, сделанные Путином и Меркель.
О "Северном потоке - 2" и экономических отношениях
- Меркель заявила, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, нацеленные в том числе на участников "Северного потока - 2". По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.
- Путин не сомневается, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно и газопровод заработает. При этом он признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев.
- Путин надеется, что газопровод заработает до конца 2020 года или в первом квартале следующего.
- Меркель отметила, что Берлин и Москва поддерживают активно поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции.
О ситуации в Ливии
- Путин заявил, что если в Ливии и присутствуют наемники из РФ, то они не представляют интересы российского государства и не получают от него денег.
- Путин рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.
- Российский лидер также обеспокоен тем, что большое количество наемников переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. По его оценке, "это очень опасный процесс".
- Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.
- Президент РФ отметил, что ситуация в Ливии подрывает стабильность в регионе и имеет негативную проекцию на Европу.
Об Иране
- Германия и Россия убеждены в необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). "Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить", - сказала Меркель.
- Говоря о катастрофе c украинским Boeing, Меркель назвала признание Ираном обстрела лайнера "важным шагом". Она назвала произошедшее "драматическим событием".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Путин выразил надежду, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе это обернется катастрофой для всего мира. По его мнению, это приведет, в частности, к новым масштабным потокам беженцев, причем не только в Европу, но и в другие регионы. "Это просто гуманитарная будет катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа. Потому что это приведет к разрушению или огромному ущербу для мировой экономики и мировой энергетики", - заявил президент РФ.
О кризисе на Украине
- Как отметил Путин, и Россия, и Германия согласны с тем, что "минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины".
Об урегулировании в Сирии
- "Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - заявил Путин.
- Российский лидер подчеркнул, что "требуется объединить усилия всех ответственных членов мирового сообщества, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам в самом широком смысле этого слова восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больницы, школы".
- При этом Путин указал, что "любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории, без всяких предварительных условий и политизации".