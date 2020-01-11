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Эксперт: Путин и Меркель обозначили общие знаменатели, которые многие не хотели видеть

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что результаты переговоров оказались очень положительными, несмотря на существующие противоречия

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве обозначили позиции по злободневным вопросам, отказавшись от "ненужных реверансов в пользу тех или иных проблем" в отношениях между странами. Такое мнение в субботу ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

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"Подобная встреча Путина и Меркель впервые проходит в начале года, в 2019 году встреч в двустороннем формате и вовсе не было, - сказал он. - Однако стоит отметить, что лидеры, руководствуясь каким-то шестым чувством, договорились о встрече 11 января".

Белов отметил, что в центре международных событий сейчас Иран и признание им ответственности за сбитый украинский самолет.

"Путин и Меркель своей встречей подтвердили необходимость решения всех вопросов в рамках международной ответственности всех стран, поэтому мы увидим, насколько своевременными - с точки зрения событий 2020 года - стали эти переговоры", - продолжил эксперт.

Вместе с тем, добавил Белов, результаты переговоров оказались очень положительными, несмотря на существующие противоречия. "Не было ненужных реверансов в пользу тех или иных проблем, которые есть в наших отношениях, например, права человека. Международная тематика оказалась ведущей, и у Берлина с Москвой есть общие знаменатели, которые многие не хотели видеть, - подчеркнул он. - <...> У России и Германии есть общие интересы, и они не зависят от сиюминутных событий по типу "желтых жилетов".

Ситуация в Иране

"Признание Ираном ответственности - это некий поворотный пункт к тому, чтобы переводить конфликт [между Ираном и США] в регулируемое русло, встреча Путина и Меркель совпала с необходимостью это сделать", - отметил замдиректора Института Европы РАН.

Белов также обратил внимание на сдержанную реакцию всех центров силы в отношении Ирана. "Есть понимание, что не надо лишний раз использовать некий печальный, трагический инцидент в ту или иную идеологическую сторону, Москва и Берлин показали, что это понимание присутствует, и приятно, что другие столицы в отношении Ирана такую позицию подтвердили", - считает эксперт.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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