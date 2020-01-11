Антонов: Россия всегда будет помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции

ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ /США/, 11 января. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, при этом не забывая, что Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Об этом заявил в субботу российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на церемонии "День проекта "Зебра" в Элизабет-Сити, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония посвящена памяти летчиков из Советского Союза и Канады, которые погибли во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина.

"Сегодня мы отдаем дань памяти этим воинам, а также миллионам солдат, матросов и офицеров, которые бесстрашно сражались с врагом и сохранили мир на планете. Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции. Но мы также знаем, что Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на восточный фронт три четверти своих войск. Народы Советского Союза заплатили за Победу огромную цену - 27 млн жизней", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он добавил, что "сотрудничество государств - участников антигитлеровской коалиции в рамках ленд-лиза и проекта "Зебра" - наглядный образец атмосферы боевого братства, царившей в отношениях между нашими народами в те годы". "Здесь в Элизабет-Сити в составе смешанных экипажей работали бок о бок, в едином порыве летчики из СССР, США, Великобритании и Канады", - подчеркнул Антонов.

"Великие поколения" наших стран вместе одержали верх в схватке с нацистским чудовищем. Наш общий долг - сделать так, чтобы трагические события тех лет больше никогда не повторились. Для этого нужно бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне и помнить обо всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее", - сказал посол.

О проекте "Зебра"

Антонов рассказал, что о проекте "Зебра" "широкая общественность узнала лишь в 1990 году". "За время осуществления данной миссии в 1944-1945 годах США поставили в СССР более 160 гидросамолетов класса "Каталина". Их перегон до пунктов назначения был сопряжен со смертельным риском для пилотов", - отметил Антонов.

Речь идет об участниках проекта "Зебра" - секретной программы времен войны, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине, а также осуществлялись поставки американских самолетов-амфибий в СССР. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити участники авиагруппы специального назначения из Советского Союза. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

Один из экипажей погиб, когда самолет врезался в 1944 году в скалы на северном побережье Норвегии. Вторая катастрофа произошла 11 января 1945 года. Морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) "Каталина" при взлете ночью с гидроаэродрома Элизабет-Сити упал в реку Пасквотанк. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте города, тогда погибли четыре советских летчика и один канадский. Их память намерены почтить спустя 75 лет после этой авиакатастрофы.