Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил во время посещения Дамаска своему сирийскому коллеге Башару Асаду пригласить в гости президента США Дональда Трампа. Российский лидер выразил готовность передать такое приглашение главе Белого дома. Соответствующие кадры были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Во время визита Путина в Сирию, когда речь шла о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску, Асад пошутил, что "если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально". Российский лидер в ответ на это предложил пригласить Трампа в Дамаск, сказав, что тот "справится". "Пригласите его, он приедет!" - сказал Путин.

Асад выразил готовность, на что Путин, улыбаясь, ответил сирийскому лидеру: "Я ему передам".

Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил Башар Асад. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. После этого президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Затем кортеж Путина переехал к православной церкви Святой Девы Марии, где российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.