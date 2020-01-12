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Политический кризис в Абхазии

В Совфеде назвали отставку президента Абхазии реакцией на запрос общества

Ситуация в республике стабилизируется, отметила сенатор Ольга Ковитиди

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы прошла на фоне протестных настроений с соблюдением правовой процедуры. Такое мнение в воскресенье высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая принимала участие в наблюдении за выборами президента Абхазии в составе делегации верхней палаты российского парламента.

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"Мы с вами видим. что на фоне протестных настроений, которые существуют в обществе, соблюдается правовая процедура <…> В данном случае отставка президента происходит на фоне принятия правовых решений институтами государственной власти. Это чрезвычайно существенно и дает все основания говорить, что следующие выборы, которые назначены на 22 марта, являются реакцией государственной власти на запрос гражданского общества", - сказала Ковитиди.

По ее словам, ситуация в Абхазии стабилизируется. "Абхазия - дружественная для России страна, и мы заинтересованы в мире и стабильности", - сказала сенатор.

Заместитель председателя Совета министров - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, который также был наблюдателем за выборами в Абхазии считает, что отставка Хаджимбы никак не отразится на сотрудничестве Крыма и Абхазии. "Отставка президента Абхазии Хаджимбы является внутриполитическим вопросом этой дружественной нам страны. На крымско-абхазском сотрудничестве это не отразится, поскольку наше взаимодействие поддерживается всеми политическими силами Республики Абхазия", - сказал он ТАСС.

Первое заседание абхазо-крымской межправкомиссии прошло 15 ноября 2018 года в Сухуме, в принятом по его итогам документе значатся свыше 40 мероприятий по десяти направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, область транспортного обеспечения, строительство и архитектура, образование и наука, область физической культуры и спорта, сфера культуры и культурного наследия, общественных связей и молодежной политики. Крымской частью межправкомиссии руководит вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Теги
АбхазияРоссияКовитиди, Ольга ФедоровнаХаджимба, Рауль ДжумковичКрымПолитический кризис в Абхазии
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