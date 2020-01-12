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Эксперт: Россия и Турция обсудят в Москве ситуацию в Ливии в увязке с сирийским сюжетом

Говоря о своевременности предстоящих переговоров, научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев отметил, что никто не заинтересован в дальнейшем усугублении ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны РФ и Турции обсудят на переговорах в Москве ситуацию в Ливии в увязке со сценарием сирийского урегулирования. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил Директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

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"Сейчас самые актуальные проблемы - ситуация в Ливии и ситуация в идлибской зоне деэскалации [в Сирии]. Они имеют параллель. На переговорах в Москве стороны вероятно коснутся именно этих двух взаимосвязанных проблем, - сказал он. - Были, к примеру, сообщения о том, что некоторые боевики Идлиба будут перенаправлены в Ливию".

Гаджиев добавил, что тем для обсуждения сторон много, в том числе двусторонние контакты, ирано-американское обострение, однако переговоры вероятно будут главным образом посвящены обстановке, складывающейся в настоящий момент на ливийском направлении.

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Аналитик напомнил, что на встрече в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором отразили принципы по урегулированию ситуации в Ливии.

"Принципы эти очень схожи с теми, которые были взяты за основу в ходе сирийского урегулирования. Это приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Более того, обе стороны выступили за инклюзивный политический диалог, который будет проходить под эгидой ООН и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, было подчеркнуто, что главными действующими лицами в таком формате будут сами ливийцы", - добавил Гаджиев.

"Переговоры по Ливии будут развиваться наподобие сирийского сценария. Хотя там есть ряд различий в двух ситуациях, но все равно принципы и формат будут схожими", - пояснил эксперт. При этом он добавил, что по аналогии с астанинским процессом по Сирии, будет также создан трехсторонний формат переговоров по Ливии, и к нему скорее всего подключится ЕС или непосредственно Германия.

Ливийский процесс

По мнению аналитика, процесс по Ливии уже находится на стадии запуска, так как за совместным заявлением последовали практические шаги в виде объявления режима перемирия.

"Да, там есть определенные нарушения, но в целом ситуация стабильная, в Триполи затишье. То есть, мне кажется, процесс, хоть и негласно, но уже запущен", - указал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что противоборствующие стороны конфликта "склонны прислушиваться требованиям совместного заявления, которое было озвучено 8 января".

"Логическим продолжением этого процесса может стать проведение так называемого конгресса ливийского национального диалога, как это было по Сирии", - добавил эксперт.

Региональная напряженность

Говоря о своевременности предстоящих переговоров, Гаджиев отметил, что никто не заинтересован в дальнейшем усугублении ситуации на Ближнем Востоке и никому не выгодно полностью участвовать в вооруженном конфликте.

"Поэтому с учетом всех возможных плачевных последствий этого обострения, конечно, этот визит актуален, своевременен, уместен и нацелен на то, чтобы как-то использовать совместные усилия в посредничестве с тем, чтобы ситуация еще больше не усложнилась и не привела к полномасштабной войне. Конечно, результат этого визита будет только положительный", - заключил собеседник агентства.

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