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Политический кризис в Абхазии

Эксперт: отставка президента Абхазии - результат непоследовательной и нестабильной позиции

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что Рауль Хаджимба не справился с нервной нагрузкой

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы стала результатом его непоследовательной и нестабильной позиции.

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Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Хаджимба не справился с нервной нагрузкой. Его отставка - результат непоследовательной и нестабильной позиции, которую он занимал все эти годы и особенно в последние дни. По иронии судьбы, он пришел к власти в результате захвата здания администрации. И лишился власти таким же образом. Остается надеяться, что политическая система Абхазии стабилизируется и в будущем такие эксперименты прекратятся", - сказал Чеснаков.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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