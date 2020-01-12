Эксперт: отставка президента Абхазии - результат непоследовательной и нестабильной позиции

Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Хаджимба не справился с нервной нагрузкой. Его отставка - результат непоследовательной и нестабильной позиции, которую он занимал все эти годы и особенно в последние дни. По иронии судьбы, он пришел к власти в результате захвата здания администрации. И лишился власти таким же образом. Остается надеяться, что политическая система Абхазии стабилизируется и в будущем такие эксперименты прекратятся", - сказал Чеснаков.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.