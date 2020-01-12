Главы МИД и Минобороны России и Турции обсудят Ливию и Ближний Восток

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудят в понедельник с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Ранее о предстоящем в понедельник визите глав МИД и Минобороны Турции в российскую столицу сообщила турецкая газета Milliyet. По данным издания, в состав турецкой делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Тогда в МИД РФ подтвердили ТАСС, что визит турецкой делегации в Москву ожидается.

Ливийское перемирие

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу. 6 января его войска отбили у сил триполийского кабмина Сирт, находившийся под контролем ПНС с 2016 года.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. 5 января президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки военных в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

8 января по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Стамбул Россия и Турция призвали все стороны ливийского конфликта остановить боевые действия с полуночи 12 января. Как заявил после переговоров в Стамбуле Лавров, лидеры двух стран поручили МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию.

Сначала ЛНА в субботу вечером, а позднее в воскресенье и ПНС заявили о поддержке этой инициативы и прекращении огня. Между тем практически сразу со вступлением в силу перемирия враждующие лагеря начали обвинять друг друга в нарушениях. Поддержание перемирия в Ливии, к которому призвали президенты, очевидно будет одной из главных тем предстоящих российско-турецких контактов в Москве.

Иранские перспективы

Другой важной темой контактов, которая также поднималась на президентских переговорах в Стамбуле на прошлой неделе, как ожидается, станет обстановка на Ближнем Востоке, серьезно обострившаяся после убийства в результате американской атаки 3 января на территории Ирака командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные при ударе не пострадали. В качестве ответа на действия Ирана американский президент пообещал новые санкции. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Обстановка, однако, остается сложной. Парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск, в том числе американских. Президент Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон в таком случае может потребовать денежную компенсацию стоимости строительства в Ираке американских баз, аэродромов и посольства.

В день ответного удара Ирана, 8 января, самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что вопрос о том, какую ответственность должен нести Иран за сбитый самолет, будет рассмотрен Канадой и другими странами в ближайшее время.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Стамбуле отметил, что президенты России и Турции обсуждали ситуацию в районе Персидского залива и высказались за то, чтобы все конфликты в регионе решались исключительно мирными средствами.

Сирийское досье

События вокруг Ирана и Ливии в последние дни "отодвинули" на второй план ситуацию в Сирии, по которой Россия и Турция взаимодействуют в рамках Астанинского формата с января 2017 года. Третьим партнером в этом формате является Иран. При этом убитый США генерал Сулеймани, как отмечали в российском Минобороны, внес неоспоримый вклад в разгром ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") на территории Сирии.

В Сирии российские военные взаимодействуют, прежде всего, в поддержании режимов прекращения огня в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Обстановка вокруг Идлиба регулируется российско-турецким меморандумом от сентября 2018 года. Он предусматривает разведение сил вооруженной оппозиции и правительственных войск. Однако, как неоднократно указывали в Москве, под Идлибом остается значительное число боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые регулярно нарушают положения меморандума.

Сочинский меморандум, принятый президентами России и Турции в октябре 2019 года, предусматривает отвод курдских формирований от зоны проведения турецкой военной операции "Источник мира". Его цели были реализованы, но ситуация вновь осложнилась после возвращения ранее выведенных из района американских сил к местам нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Как отмечал в конце декабря Лавров, Вашингтон продолжает подпитывать сепаратистские устремления курдов в данном районе. Действия же курдов вызывают обеспокоенность Анкары, которая считает их террористами.

Турция при этом поддерживает диалог по Сирии не только с Россией, но и с Соединенными Штатами. 10-11 января Анкару посетил спецпредставитель США по Сирии Джеффри Джеймс. Он провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром и официальным представителем президента страны Ибрагимом Калыном.

Мнение эксперта

По мнению директора Центра изучения современной Турции Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, контакты в Москве, особенно по Ливии, могут иметь далеко идущие последствия. "Что ПНС, что Халифа Хафтар - они склонны прислушиваться к условиям и требованиям того совместного заявления президентов, которое было озвучено 8 января, - отметил он. - И как логическое продолжение этого процесса, мне кажется, пойдет речь о проведении так называемого конгресса национального диалога Ливии, как это было по Сирии".

В Сирии различные подходы Москвы и Анкары к ситуации "на земле", особенно в Заевфратье, сохраняются, однако их решению способствует установившийся между сторонами достаточно высокий уровень доверия. "Например, если раньше, особенно по ситуации в Сирии и в отношении курдской проблемы, было некое недоверие в отношении Турции, то после начала последней военной операции Турции ("Источник мира" - прим. ТАСС) мы видим, что Россия по некоторым вопросам склонна доверять Турции, - отметил эксперт. - Да и Турция сама старается вести себя по крайней мере честно и искренне по отношению к России. Но Россия тоже в свою очередь ведет прозрачную политику, так что нет оснований не доверять и нет оснований ожидать каких-то провокаций".

Касаясь общей ситуации на Ближнем Востоке, Гаджиев указал, что никто не заинтересован в новом обострении ситуации. "Эта нездоровая обстановка всех напрягает, напрягает, прежде всего, страны региона, которые заинтересованы в стабильности. Поэтому с учетом всех возможных плачевных последствий этого обострения, конечно, этот визит актуален, своевременен, уместен и нацелен на то, чтобы как-то использовать общие совместные усилия для посредничества и ситуация еще больше не усложнилась и не привела бы к полномасштабной войне", - указал эксперт.