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Политический кризис в Абхазии

Эксперты считают, что для решения проблем в Абхазии нужны реформы, выборы будут тяжелыми

Абхазские политики уверены, что в сложившейся ситуации Хаджимба предпринял единственно верное решение - заявил о своей отставке

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Причиной протестов в Абхазии стало то, что проблемы в экономической, социальной и правовой сфере долгое время не решаются, и сейчас стране требуются серьезные реформы во многих сферах. В сложившейся ситуацией избирательная кампания перед повторными выборами президента будет тяжелой, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Протесты начались в Сухуме 9 января: участники митинга требовали отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, они ворвались в здание администрации президента, которое удерживали до вечера воскресенья. В этот же день парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, а в пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов и постановил назначить повторные, которые пройдут 22 марта. Хаджимба заявлял, что намерен обжаловать решение суда и ЦИК, но в воскресенье сообщил о своей отставке.

Для искоренения коррупции и преступности нужны реформы, а не косметический ремонт

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что протесты в столице республики Сухуме стали итогом ситуации, сложившейся за последние несколько лет.

"Стране требуется не косметический ремонт, а более серьезные изменения, надо менять систему управления, институты государственные создавать с нуля или модернизировать - сейчас они не способны регулировать экономическую ситуацию, обеспечить общественный порядок", - считает экономист и общественный деятель Тенгиз Джопуа.

Он подчеркнул, что протесты изначально не были политизированы - катализатором стала информация о том, что один из арестованных по делу об убийстве трех человек в ноябре 2019 года является сотрудником охраны президента Абхазии. "Эти преступления послужили толчком, чтобы люди собрались. Больше было простых людей, которые были возмущены случившимся, бездействием власти - и пришли призвать власть к ответу. А политики на плечах народа "вошли" в здание [администрации президента]", - добавил Джопуа.

Бывший директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения заявил ТАСС, что "коррупционная составляющая в последнее время непомерно разрослась, преступность и прочие деструктивные явления стали захлестывать наше общество".

При этом, отметила политолог, экс-секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, Хаджимба не выстроил диалог с оппозицией, хотя общественность это предлагала. "В прошлый его президентский срок, когда я была секретарем Общественной палаты, мы старались способствовать диалогу. <...> Но он не сумел с ними [оппозицией] найти общий язык", - уточнила собеседница.

Тяжелые выборы на фоне юридических коллизий в законодательстве

Абхазские политики уверены, что в сложившейся ситуации Хаджимба предпринял единственно верное решение - заявил о своей отставке. Глава государства и вице-президент Аслан Барциц, как ожидается, покинут пост в понедельник - после того, как заявление об отставке будет одобрено парламентом республики. Барциц ранее заявил, что Хаджимба решил уйти в отставку, чтобы не усугубить ситуацию - "чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв".

Как считает Джопуа, действующий президент за последние дни потерял часть своего электората, а другой сильной фигуры у политической группы, поддерживающей Хаджимбу, пока нет.

Вторая серьезная политическая группировка - организации, находившиеся в оппозиции к действующей власти, во главе с партией "Амцхара" ("Родовые огни"). На сентябрьских выборах ее кандидат Алхас Квициния уступил Хаджимбе с минимальным отрывом, а в последующем был инициатором митингов и обжаловал в суде итоги выборов. Ранее Квициния заявил, что пока не думал об участии в повторных выборах.

"Нам предстоят выборы, выборы будут непростые. Я думаю, предвыборная кампания будет сложной, обе стороны будут активно бороться за электорат. В обществе растет недоверие к старой власти. Но сказать, что люди довольны тем, что произошло - не сказал бы; [у жителей Абхазии] выбора большого нет", - отметил Джопуа.

Другим важным моментом является то, что в выборном законодательстве Абхазии множество юридических коллизий, именно они и стали одним из катализаторов кризиса. О необходимости скорректировать законодательство заявляют и в абхазском Центризбиркоме, и в экспертной среде. "В законодательстве так много путаницы, - заявил Дамения. - В силу этого обстоятельства возникают очень серьезные проблемы: каким образом провести новые выборы президента, насколько наше законодательство может регулировать процессы и управлять ими".

Скорректировать нормативную базу, чтобы избежать сложностей в будущем, может только парламент республики. Спикер Валерий Кварчия уже заявил, что депутаты планируют приступить к этой работе с этой недели.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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