В Оренбурге начался прием документов от претендентов на пост главы города

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга начала в понедельник принимать документы от претендентов. Об этом ТАСС сообщил секретарь комиссии, руководитель аппарата Оренбургского городского совета Игорь Вакушкин.

В начале декабря экс-мэр Дмитрий Кулагин по собственному желанию покинул пост главы Оренбурга, который занимал с 20 декабря 2018 года.

"Прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Оренбурга стартовал сегодня, 13 января, в 10:00 (08:00 мск), у нас все готово. Он продлится до 23 января включительно", - сказал Вакушкин.

Оренбургский городской Совет в соответствии с Уставом города 24 декабря принял решение о проведении конкурса на пост мэра после отставки прежнего руководителя. На должность главы города могут претендовать граждане России старше 21 года, имеющие высшее образование и опыт управленческой работы. Документы будут принимать ежедневно с 10:00 до 13:00 в муниципальной приемной граждан. Единственный выходным станет 19 января.

Собеседование с кандидатами на пост главы города начнется 30 января в 10:00 в зале заседаний Оренбургского городского Совета. Каждому из претендентов предстоит защитить собственную пятилетнюю программу развития города. Затем комиссия из десяти человек (пять из них назначил Горсовет, пять представил губернатор, председателем избран вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов) предложит не менее двух кандидатур для назначения. Затем за главу Оренбурге проголосуют местные депутаты.

Экс-мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря 2019 года по собственному желанию покинул пост главы. Позднее его назначили вице-губернатором - заместителем председателя правительства - руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. На этой должности он работал до декабря 2018 года, когда перешел в администрацию города. На данный момент Оренбургом руководит Владимир Ильиных, который до отставки Кулагина был его первым заместителем.