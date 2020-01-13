МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции. Об этом заявили в понедельник ТАСС в МИД РФ.

"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон".

Как ожидается, в понедельник в российской столице пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Основными темами встречи станут урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

В воскресенье вечером ливийский информационный портал Akhbarlibya 24 сообщил о том, что Хафтара и Сараджа ждут в понедельник в Москве. Как сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, в российской столице между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара будет подписано соглашение о прекращении огня. По словам аль-Мишри, он будет сопровождать Сараджа в его поездке в РФ. Туда же направился спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса.