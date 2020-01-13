Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Представители ливийских сторон находятся в Москве и вскоре подключатся к российской-турецкой встрече на уровне глав МИД и Минобороны. Об этом в понедельник написала на своей странице в Facebook официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам", - отметила дипломат.

На размещенной Захаровой фотографии видно, что за круглым столом в особняке МИД сидят министры иностранных дел и обороны России и Турции, с российской стороны в переговорах также принимают участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Делегации РФ и Турции сидят друг напротив друга. Между ними оставлены пустые места. На одном из них установлена табличка с надписью: "Ливия", при этом не уточняется, идет ли речь о Правительстве национального согласия (ПНС) или временном кабинете Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующем на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемом Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В полночь с субботы на воскресенье вступил в силу режим прекращения огня между сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы. Как сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, в понедельник в Москве между ПНС и ЛНА будет подписано соглашение о прекращении огня.