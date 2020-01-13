Президиум генсовета единороссов 16 января обсудит реализацию послания Владимира Путина

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Единая Россия" 16 января обсудит реализацию послания президента РФ Федеральному собранию на специальном расширенном заседании президиума генсовета партии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба единороссов со ссылкой на секретаря генсовета, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

"Послание президента России Владимира Путина - не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур. Именно поэтому как самая мощная партийная организация страны, обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, мы в "Единой России" видим необходимость обсудить и решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического послания", - заявил Турчак.

Он уточнил, что заседание президиума пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций "Единой России", поскольку для реализации послания потребуется подключение властей всех уровней. "По итогам заседания президиума генсовета будет сформирован перечень оперативных поручений всем партийным организациям, всем партийным структурам для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением", - пояснил Турчак.

Ранее "Единая Россия" предоставила в администрацию президента свои предложения по содержанию послания.

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.