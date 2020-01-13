МИД РФ: Москва рассчитывает на полное сворачивание механизма трансграничной помощи Сирии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии - первый шаг в сторону полного сворачивания данного механизма, который нарушает суверенитет страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться в течение полугода через два пункта на границе с Турцией ("Баб эс-Салям" и "Баб аль-Хава"), пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены.

"С удовлетворением отмечаем, что тем самым начато движение в сторону сворачивания механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальной ситуации в стране", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что введение механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию в 2014 году было временной и чрезвычайной мерой. "Исходим из того, что после истечения срока действия резолюции 2504 СБ ООН 10 июля 2020 года гуманитарное содействие сирийцам должно осуществляться в координации с Дамаском, как это и предусмотрено международным гуманитарным правом", - подчеркнули в министерстве.

Как пояснили в дипведомстве, сокращение пунктов пропуска с четырех до двух обусловлено тем, что иорданский пункт "Рамта" и иракский "Яарубийя" фактически больше не используются. "При этом есть все возможности для доставки помощи в северо-восточные и южные районы, включая неподконтрольные Дамаску, как, например, лагерь временно перемещенных лиц Эр-Рукбан, изнутри Сирии, - продолжили в МИД РФ. - Рассчитываем, что в последующие шесть месяцев профильные структуры ООН изучат и проработают в координации и по согласованию с правительством Сирии альтернативные маршруты доставки гуманитарных грузов всем нуждающимся сирийцам на всей территории страны без какой-либо дискриминации".

Соблюдение международных принципов

В министерстве подчеркнули, что при этом необходимо соблюдать принципы оказания гуманитарного содействия, закрепленные резолюциями ООН, где четко говорится, что помощь должна предоставляться по просьбе и согласию страны-реципиента, при уважении ее суверенитета, территориальной целостности и национального единства. Как добавили в МИД РФ, хотя ситуация на земле в Сирии кардинально улучшилась с 2014 года, когда была принята резолюция СБ ООН о трансграничной помощи, усилия Дамаска по восстановлению страны "сталкиваются с активным противодействием западных стран, которые ввели против Сирии односторонние экономические санкции, реализуют гуманитарные проекты только на неподконтрольных Дамаску территориях, искусственно затягивают пребывание беженцев за рубежом, выдвигают политические предварительные условия для разблокирования финансирования на нужды постконфликтной реконструкции, пытаются спровоцировать топливный кризис, беззастенчиво расхищая при этом природные ресурсы Сирии".

"Западные доноры открыто хвастаются тем, что "не дают ни цента" на восстановление базовой инфраструктуры (объектов водо- и электроснабжения, дорог), строительство жилого фонда и разминирование. Из-за санкций к ввозу в Сирию запрещены стройматериалы, медикаменты и медицинское оборудование, детское питание и учебники, другие предметы пусть и не первой необходимости, но имеющие ключевое значение для жителей страны, пережившей вооруженный конфликт", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Резолюция 2504

СБ ООН принял 10 января резолюцию, продлевающую на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии, но сократившую с четырех до двух количество пунктов пропуска, через которые она будет осуществляться. За документ проголосовали 11 стран. Россия, Великобритания, Китай и США воздержались.