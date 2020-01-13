Кремль обещает своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пресс-служба президента РФ пока оставила без ответа вопрос, примет ли глава российского государства Владимир Путин участие в Международной конференции по Ливии в Берлине.

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"Сообщим своевременно", - заверили ТАСС в пресс-службе Кремля, отвечая на вопрос об участии российского лидера в берлинской конференции.

Как ранее сообщило агентство Reuters, ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. По его информации, в Берлин для участия в конференции прибудет, в частности, президент Турции Тайип Эрдоган.

11 января на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель в Москве президент России Владимир Путин назвал своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. По его словам, чтобы данная конференция "принесла весомые результаты", необходимо обеспечить участие в ней "реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", а ее решения "должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами".

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе.

Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.