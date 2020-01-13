{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль обещает своевременно сообщить, поедет ли Путин на конференцию по Ливии

Германия планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пресс-служба президента РФ пока оставила без ответа вопрос, примет ли глава российского государства Владимир Путин участие в Международной конференции по Ливии в Берлине.

На эту тему
Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

"Сообщим своевременно", - заверили ТАСС в пресс-службе Кремля, отвечая на вопрос об участии российского лидера в берлинской конференции.

Как ранее сообщило агентство Reuters, ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. По его информации, в Берлин для участия в конференции прибудет, в частности, президент Турции Тайип Эрдоган.

11 января на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель в Москве президент России Владимир Путин назвал своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. По его словам, чтобы данная конференция "принесла весомые результаты", необходимо обеспечить участие в ней "реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", а ее решения "должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами".

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе.

Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Приоритетной работой комитета СФ по законодательству в весеннюю сессию будет новый КоАП
Глава комитета Андрей Клишас допустил, что документ может быть принят в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС