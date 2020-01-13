{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обсудил с Моди ситуацию в Ливии

Телефонный разговор состоялся по инициативе премьера Индии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили, что проведут в 2020 году несколько встреч, в том числе - на торжествах в Москве в честь Дня Победы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Моди в понедельник позвонил российскому лидеру. Во время телефонного разговора "подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", отметили в пресс-службе.

Также собеседники затронули "ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии".

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияЛивияМоди, Нарендра
Реклама на ТАСС
Приоритетной работой комитета СФ по законодательству в весеннюю сессию будет новый КоАП
Глава комитета Андрей Клишас допустил, что документ может быть принят в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС