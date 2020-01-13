Путин обсудил с Моди ситуацию в Ливии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили, что проведут в 2020 году несколько встреч, в том числе - на торжествах в Москве в честь Дня Победы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Моди в понедельник позвонил российскому лидеру. Во время телефонного разговора "подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", отметили в пресс-службе.

Также собеседники затронули "ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии".

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.