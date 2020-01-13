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Госдума запретит депутатам присоединяться к чужим законопроектам после их внесения

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это повысит качество законопроектов и сделает их авторство более прозрачным

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госдума положит конец практике присоединения депутатов к законопроектам в качестве соавторов после внесения документов на рассмотрение палаты, сообщил журналистам в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Речь идет о законодательных инициативах, которые, как правило, депутаты инициируют, затем есть возможность у других депутатов присоединиться. В ходе обсуждения с нашими коллегами из всех фракций мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить... Выходим на решение, которое будет ограничивать количество авторов только теми, кто работал над законопроектом", - сказал Володин. По его словам, в ближайшее время это решение, поддержанное Советом Думы, будет рассмотрено комитетом по контролю и регламенту.

"Если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться к законопроекту" - добавил спикер палаты. По мнению Володина, это повысит качество законопроектов, а их авторство "будет налицо".

"Когда заканчиваются полномочия, каждый [депутат] будет предъявлять свою работу, что он сделал лично. Невозможно уже будет взять и присоединиться к тому, к чему ты отношения никакого не имеешь", - заключил он.

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