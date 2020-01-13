Госдума на этой неделе создаст рабочую группу по реализации послания президента

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госдума планирует сразу после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию, которое запланировано на 15 января, создать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации положений этого документа. Об этом в понедельник сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Ожидаем послание и считаем, что нам необходимо, в первую очередь, уже как только депутаты ознакомятся с выступлением президента, заслушают послание Федеральному собранию, сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить его реализацию. Это наш приоритет", - сказал Володин.

В связи с этим, продолжил председатель нижней палаты, было решено "сразу после послания собраться в рамках Совета Госдумы, чтобы обсудить и подвести для себя определенные итоги с тем, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа" по реализации послания.

В этом году оглашение послания президента состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Послание президента РФ Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.