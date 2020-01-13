Альбом на сайте Кремля к 20-летию Путина во власти пополнили материалы за 2005-2009 годы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новые фото- и видеоматериалы добавлены в понедельник в альбом "Путин. 20 лет" на сайте Кремля, они касаются периода работы Владимира Путина на постах президента и премьер-министра в 2005-2009 годах. "В ближайшее время станут доступными материалы и за другие годы", - говорится в сообщении на сайте.

Проект появился на официальном портале президента РФ в конце прошлого года по случаю двадцатилетия отставки первого президента РФ Бориса Ельцина, после которой Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства. Первоначально на страничке 20.kremlin.ru были опубликованы только материалы, относящиеся к периоду с 2000 по 2004 год.

Среди файлов, добавленных теперь в альбом, - снимки первой встречи Путина и президента Сирии Башара Асада в Москве в январе 2005 г., кадры посещения президентом РФ Польши к 60-летию освобождения Освенцима, материалы из многочисленных поездок по регионам и заграничных визитов. Путин позирует на фоне египетских пирамид, посещает личную дачу Виктора Ющенко на Украине, вместе с Герхардом Шредером ходит по Ганноверской ярмарке в Германии, встречает чету Буш в Ново-Огарево, где катается с американским лидером на раритетной "Волге", первым из действующих мировых лидеров приезжает в Шаолинь - на сайте можно посмотреть на эти и многие другие эпизоды тех времен. В 2008 году Путин по завершении второго президентского срока становится премьер-министром, и фото- и видеохроника отражает этот этап его деятельности, среди событий которого - конфликт в Южной Осетии, мировой финансовый кризис, и многое другое.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в альбом включены наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет, причем среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось", а некоторые снимки и записи публикуются впервые.