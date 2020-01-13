Лавров заявил, что на переговорах по Ливии в Москве достигнут прогресс

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс.

"Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут", - сказал он по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны РФ и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии. По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтарав зял время до утра вторника.