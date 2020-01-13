Неверов предложил сделать публичными сведения о депутатских запросах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил сделать публичной информацию о депутатских запросах в различные ведомства.

"Есть еще одна очень хорошая инициатива, ее нужно обсудить. Нужно, чтобы не только законопроекты имели имя того или иного депутата, но и те запросы, которые делают депутаты в ведомства", - сказал политик в понедельник на торжественном приеме в Госдуме по случаю Дня российской печати. "Тогда избиратели будут иметь представление о том, в чьих интересах делаются эти запросы", - добавил он.

По мнению Неверова, такая идея могла бы найти поддержку среди его коллег-парламентариев.

В понедельник спикер Вячеслав Володин заявил, что Госдума положит конец практике присоединения депутатов к законопроектам в качестве соавторов после внесения документов на рассмотрение палаты, чтобы у каждой инициативы было свое имя.